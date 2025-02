Vier Menschen getötet: Prozess um Mordserie: Urteil gegen Soldaten erwartet

1 Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte wie bei einem Häuserkampf vorgegangen sein. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Ein Soldat erschießt vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Die Staatsanwaltschaft sagt, er sei wie ein «Berufskiller» vorgegangen. Nun wird das Urteil erwartet.











Verden - "Rein, suchen, vernichten, fertig." Mit diesen Worten beschreibt ein Bundeswehrsoldat vor dem Landgericht im niedersächsischen Verden eine Mordserie, die er im März 2024 im Landkreis Rotenburg (Wümme) begangen haben soll. "Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im Einsatz", sagt der Angeklagte. Seine Ziele - zwei Einfamilienhäuser in Scheeßel und Bothel - habe er zuvor ausgespäht und sei schließlich wie beim Häuserkampf vorgegangen. Am Ende sind vier Menschen aus dem Umfeld seiner damaligen Ehefrau tot. Am Freitag wird das Urteil gegen den 33-Jährigen erwartet.