Erst kürzlich kündigte Louis Tomlinson sein drittes Studioalbum "How Did I Get Here?" an. Jetzt gibt es weiteren Grund zur Freude für seine Fans: Der durch One Direction bekannt gewordene Sänger geht auf Tour. Auch Deutschland steht auf dem Plan.

Neues Album, neue Tour: Louis Tomlinson (33) meldet sich endlich zurück. Nach seiner kürzlich erschienen Single "Lemonade" veröffentlicht der Sänger am 23. Januar 2026 sein drittes Studioalbum "How Did I Get Here?". Außerdem geht der One-Direction-Star nächstes Jahr auf Tour. Vier Konzerte sind auch für Deutschland geplant, wie er jetzt auf Instagram ankündigt.

Demnach wird Tomlinson im Rahmen seiner Tournee unter anderem die EU, Großbritannien und Nordamerika bereisen. Den Auftakt spielt er am 23. März in Hamburg, gefolgt von Auftritten in Oslo, Helsinki und Stockholm. Weitere Konzerte in Deutschland sind für Berlin am 1. April, Köln am 2. April und München am 17. April geplant. Der Tour-Abschluss findet am 24. Juli in Miami, Florida, statt. Ein exklusiver Vorverkauf beginnt bereits am 8. Oktober, der reguläre Ticketverkauf folgt zwei Tage später, am 10. Oktober.

Sänger ist wieder vergeben

Nicht nur beruflich, auch privat läuft es für den Sänger gut. Bereits seit März vermuteten Fans, dass Louis Tomlinson mit der Reality-TV-Bekanntheit Zara McDermott (28) liiert ist, nachdem gemeinsame Paparazzi-Aufnahmen aufgetaucht waren. Im August machten die beiden ihre Beziehung schließlich auf Instagram offiziell.

Auf dem Foto ist Tomlinson beim Selfie-Machen zu sehen, während er McDermott küsst. Die 28-Jährige hält dabei zärtlich seine Wange. Sie kommentierte das Bild schlicht mit einem roten Herz-Emoji.

Für beide ist es nicht die erste öffentliche Beziehung: Tomlinson war elf Jahre in einer On-Off-Beziehung mit dem Model Eleanor Calder (33) und hat aus einer Beziehung mit Briana Jungwirth (33) einen Sohn. McDermott hat im Dezember 2024 ihre rund fünfjährige Beziehung mit TV-Star Sam Thompson (33) beendet.