Erst kürzlich kündigte Louis Tomlinson sein drittes Studioalbum "How Did I Get Here?" an. Jetzt gibt es weiteren Grund zur Freude für seine Fans: Der durch One Direction bekannt gewordene Sänger geht auf Tour. Auch Deutschland steht auf dem Plan.
Neues Album, neue Tour: Louis Tomlinson (33) meldet sich endlich zurück. Nach seiner kürzlich erschienen Single "Lemonade" veröffentlicht der Sänger am 23. Januar 2026 sein drittes Studioalbum "How Did I Get Here?". Außerdem geht der One-Direction-Star nächstes Jahr auf Tour. Vier Konzerte sind auch für Deutschland geplant, wie er jetzt auf Instagram ankündigt.