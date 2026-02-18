Vier Kandidaten müssen gehen: WG-Papa Gerhard und Tonis Offenheit sorgen für Emotionen bei GNTM

26 Männer ziehen bei "Germany's next Topmodel" ins Model-Loft ein. Der bei seinen Mitstreitern beliebte Gerhard wird zum WG-Papa ernannt. Der gehörlose Toni bekommt von den anderen viel Zuspruch für seine Offenheit. Am Ende schickt Heidi Klum vier Kandidaten nach Hause.
Die 26 Favoriten aus dem Männer-Casting in Köln ziehen bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) in Berlin ins Model-Loft ein. Die geräumige, modern eingerichtete Luxuswohnung mit großer Bar und eigenem Gym sorgt zunächst für Begeisterung - bis die Kandidaten die Schlafsäle mit dicht aneinandergereihten Etagenbetten sehen.