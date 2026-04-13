Vier Junge Stuttgarter erzählen: Anneli hat mit 16 die Schule geschmissen – jetzt will sie durchstarten

Viele junge Menschen haben Brüche in ihren Bildungsbiografien. Vier Stuttgarter berichten, was sie motiviert, ihren Realschulabschluss nachzuholen und wie sie das schaffen wollen.
Jonathan hat einen Traum: Er möchte eine Ausbildung bei der Polizei beginnen. Er arbeitet hart dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Das war nicht immer so. „Als Jugendlicher war Schule nicht so mein Ding – aus unterschiedlichen Gründen“, sagt Jonathan. Er sei an einer freien Schule gewesen. „Dort konnte man lernen oder es auch lassen.“ Dieses System sei für ihn nicht das richtige gewesen. „Ich denke, ich hätte damals mehr Struktur gebraucht.“