Gemeinsam führten sie Tabaluga zum Erfolg: Musiker Peter Maffay hat sich bei Instagram nun vom verstorbenen Illustrator Helme Heine verabschiedet.
Peter Maffay (76) hat in einem Instagram-Post den verstorbenen Kinderbuchautor und Illustrator Helme Heine (1941-2025) gewürdigt. 1983 schufen sie gemeinsam mit Texter Gregor Rottschalk (80) und Komponist Rolf Zuckowski (78) den kleinen grünen Drachen Tabaluga. Passend dazu veröffentlichte Maffay neben einem Schwarz-Weiß-Foto des Autors auch eine Zeichnung der Kinderfigur.