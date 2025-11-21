Gemeinsam führten sie Tabaluga zum Erfolg: Musiker Peter Maffay hat sich bei Instagram nun vom verstorbenen Illustrator Helme Heine verabschiedet.

Peter Maffay (76) hat in einem Instagram-Post den verstorbenen Kinderbuchautor und Illustrator Helme Heine (1941-2025) gewürdigt. 1983 schufen sie gemeinsam mit Texter Gregor Rottschalk (80) und Komponist Rolf Zuckowski (78) den kleinen grünen Drachen Tabaluga. Passend dazu veröffentlichte Maffay neben einem Schwarz-Weiß-Foto des Autors auch eine Zeichnung der Kinderfigur.

Rolf Zuckowski: "Ein großartiger Weggefährte" Dazu schrieb der Sänger: "Vier Jahrzehnte Freundschaft, und dann der Riss, plötzlich und unerwartet. Man fällt in die Stille. Erst wenn jemand geht, wird einem wirklich bewusst, welche Bedeutung dieser Mensch für einen hat und haben wird." Die Welt verdanke Helme Heine "den wunderbaren kleinen Tabaluga. Dessen Werte haben wir versucht, gemeinsam zu leben". Am Ende fügte Maffay an: "Helme wird immer bei uns sein, auch über seinen Tod hinaus. Gute Reise, mein Freund."

Den bewegenden Post kommentierte unter anderem Rolf Zuckowski, der schrieb: "So ein großartiger Weggefährte. Es bleibt viel von ihm in unserer Erinnerung, mit Dankbarkeit."

Der Tod des Berliner Kinderbuchautoren im Alter von 84 Jahren wurde an diesem Freitag bekannt. Heine sei in Russell in Neuseeland gestorben, wie die Beltz Verlagsgruppe in einer Mitteilung bekanntgab. Heine sei einer der erfolgreichsten und renommiertesten Bilderbuchkünstler der Gegenwart gewesen, "dessen Werke Klassikerstatus erreichten. Vor allem die Geschichte der drei Freunde aus Mullewapp begleiteten und begeisterten Generationen von Leserinnen und Leser".

1976 erschien sein erstes Bilderbuch "Elefanteneinmaleins", "Na warte, sagte Schwarte" folgte 1977. Zu seinen bekanntesten Werken zählt "Freunde", das 1982 erschien.

Helme Heine, der mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher veröffentlichte und dessen Werke in 35 Sprachen übersetzt wurden, erhielt in seiner Karriere zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der "Große Preis der Deutschen Akademie für Kinder - und Jugendliteratur" oder der "Europäische Jugendbuchpreis".