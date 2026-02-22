Vier Jahre Ukraine-Krieg: Wieder ein Jahr ohne normales Leben

Eine junge Ukrainerin sucht erneut in der Eifel Zuflucht. Für sie ist ein normales Leben in Kiew unmöglich geworden. Was sie nach vier Jahren Krieg bewegt.
Fleringen - Auch in der Eifel ist der Ukraine-Krieg für Veronika Ivchenko ganz nah. Immer wieder schaut sie auf eine App auf ihrem Handy. "Hier gibt es jetzt einen Luftalarm wegen Drohnen", sagte die 19-Jährige und zeigt die Region Sumy im Nordosten der Ukraine, die Rot angezeigt wird. Und dann der Check ihrer Heimatstadt: "In Kiew ist gerade nichts."