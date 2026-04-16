Lange wurde über eine Fortsetzung des Mega-Hits gesprochen, jetzt herrscht Klarheit: Paramount hat "Top Gun 3" offiziell angekündigt. Tom Cruise steigt erneut ins Cockpit.

Jahrelang galt der Film als einer von Hollywoods am heißesten erwarteten Sequels, nun ist es offiziell: Auf der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas hat das Studio Paramount die dritte "Top Gun"-Verfilmung angekündigt, wie unter anderem das Branchenportal "Variety" berichtet. Tom Cruise (63) kehrt damit ein weiteres Mal als Kampfjet-Pilot Pete "Maverick" Mitchell zurück.

Neben dem Hollywoodstar ist auch Produzent Jerry Bruckheimer (82) wieder mit an Bord. Anders sieht es bei der Regie aus: Joseph Kosinski, der 2022 für "Top Gun: Maverick" verantwortlich war, wurde bei der Präsentation nicht erwähnt - ob er zurückkehrt, ist damit vorerst offen. Am Drehbuch arbeitet dafür weiterhin Ehren Kruger, der bereits den zweiten Teil mitverfasst hat.

Spekulationen hielten sich seit Jahren

Dass an einer Fortsetzung gewerkelt wird, war in der Branche ein offenes Geheimnis. Bereits im Mai 2025 hatte Drehbuchautor und Produzent Christopher McQuarrie im Podcast "Happy Sad Confused" von Josh Horowitz erklärt, dass die Story zu "Top Gun 3" grundsätzlich steht. Kruger habe eine Idee vorgeschlagen, danach habe man sich rasch auf einen Rahmen geeinigt.

Auch Cruise selbst hatte sich im vergangenen Jahr bereits vorsichtig zu Wort gemeldet. Gegenüber Medien erklärte der Schauspieler, man denke und spreche über verschiedene mögliche Geschichten.

Die Erwartungshaltung an den dritten Teil ist enorm. "Top Gun: Maverick" hatte 2022 rund 1,5 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Der Film wurde zudem für sechs Oscars nominiert, darunter in der Königskategorie "Bester Film". Cruise hatte die Rolle 36 Jahre nach Teil eins von Regisseur Tony Scott aus dem Jahr 1986 wieder aufgenommen.

Einen konkreten Starttermin für "Top Gun 3" nannte Paramount bislang nicht und auch zur Besetzung neben Cruise hielt man sich bedeckt. Im Vorgänger spielten unter anderem Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro oder Lewis Pullman. Val Kilmer, der im zweiten Teil ein emotionales Wiedersehen als "Iceman" feierte, wird sicher fehlen: Der Schauspieler ist 2025 gestorben, "Top Gun: Maverick" war sein letzter Film.