Lange wurde über eine Fortsetzung des Mega-Hits gesprochen, jetzt herrscht Klarheit: Paramount hat "Top Gun 3" offiziell angekündigt. Tom Cruise steigt erneut ins Cockpit.
Jahrelang galt der Film als einer von Hollywoods am heißesten erwarteten Sequels, nun ist es offiziell: Auf der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas hat das Studio Paramount die dritte "Top Gun"-Verfilmung angekündigt, wie unter anderem das Branchenportal "Variety" berichtet. Tom Cruise (63) kehrt damit ein weiteres Mal als Kampfjet-Pilot Pete "Maverick" Mitchell zurück.