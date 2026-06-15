Seit 2022 waren sie verlobt, jetzt haben Sängerin Perrie Edwards und Fußballprofi Alex Oxlade-Chamberlain in Portugal geheiratet. Die Zeremonie fand in einer kleinen Kirche bei Faro statt.

Aus dem langjährigen Paar ist nun ein Ehepaar geworden: Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards (32) und Fußballprofi Alex Oxlade-Chamberlain (32) haben sich das Jawort gegeben. Die Trauung fand am Samstag (13. Juni) in Portugal statt. Damit krönen die beiden eine Beziehung, deren Anfänge fast ein Jahrzehnt zurückreichen.

Trauung in kleiner Kirche bei Faro Geheiratet wurde laut der britischen "Daily Mail", die auch Fotos der Feierlichkeiten veröffentlichte, in der Kirche Igreja Matriz de Estoi im Ort Estoi unweit der südportugiesischen Stadt Faro. Die Braut erschien in einem Spitzenkleid, der Bräutigam wählte einen klassischen schwarzen Smoking. Dem Bericht zufolge versammelten sich rund 70 Gäste aus Familie und Freundeskreis zur etwa halbstündigen Zeremonie. Vor der Kirche ging das Fest noch eine weitere Stunde weiter, ehe die Gesellschaft in ein Restaurant und eine im südamerikanischen Stil gehaltene Hochzeitslocation in Vale de Lobo umzog.

Auffällig war die Abwesenheit von Jade Thirlwall, mit der Edwards einst bei Little Mix sang. Sie hatte an diesem Tag einen Auftritt beim Primavera Sound Festival im portugiesischen Porto und konnte deshalb nicht dabei sein. Ob die dritte ehemalige Bandkollegin Leigh-Anne Pinnock zu den Gästen zählte, ist bislang nicht bekannt.

Eltern von zwei Kindern

2016 kamen erste Spekulationen über eine Liaison des Paares auf. 2022, rund vier Jahre vor der Hochzeit, machte Oxlade-Chamberlain seiner Partnerin in einer Kulisse direkt am Meer einen Heiratsantrag. Sie haben zwei gemeinsame Kinder: den vierjährigen Sohn Axel sowie Töchterchen Alanis, das Anfang dieses Jahres zur Welt kam, wie Edwards mit einem Posting bekannt gegeben hatte.

Zuvor machte das Paar traurige Erfahrungen: Die Sängerin hatte im vergangenen Jahr in dem Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson offen über zwei erlittene Fehlgeburten gesprochen. Eine davon ereignete sich in der 24. Schwangerschaftswoche - für Perrie Edwards nach eigener Aussage "der schlimmste Tag meines Lebens". Auch vor der Geburt von Sohn Axel hatte sie bereits eine Fehlgeburt.