Seit 2022 waren sie verlobt, jetzt haben Sängerin Perrie Edwards und Fußballprofi Alex Oxlade-Chamberlain in Portugal geheiratet. Die Zeremonie fand in einer kleinen Kirche bei Faro statt.
Aus dem langjährigen Paar ist nun ein Ehepaar geworden: Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards (32) und Fußballprofi Alex Oxlade-Chamberlain (32) haben sich das Jawort gegeben. Die Trauung fand am Samstag (13. Juni) in Portugal statt. Damit krönen die beiden eine Beziehung, deren Anfänge fast ein Jahrzehnt zurückreichen.