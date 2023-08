1 In der Nähe von Bosch in Schwieberdingen könnte auch Porsche ein Werk errichten. Foto: Simon Granville

Porsche will neben Bosch in Schwieberdingen produzieren. Die Gemeinde kauft dafür Grundstücke teurer als geplant auf – das schmeckt einer Bürgerinitiative nicht.









Nur noch wenige Wochen bleiben Nico Lauxmann auf dem Chefsessel im Schwieberdinger Rathaus, dann tauscht er ihn mit dem höher dotierten Stuhl des Oberbürgermeisters in Kornwestheim. Verständlich, dass der CDU-Politiker an seiner alten Wirkungsstätte die Weichen zum Schluss noch in eine wegweisende Richtung stellen will. Das betrifft unter anderem die Flächen für ein Porsche-Industrie-Quartier zwischen dem Bosch-Hauptstandort und der Intercity-Bahnlinie. Lauxmann gibt mit einem Beschleunigungszuschlag für Grundstückseigentümer noch einmal tüchtig Gas. Ganz geräuschlos geht das Manöver jedoch nicht über die Bühne.