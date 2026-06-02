Vier Hairstyles: Haare hoch! Die schönsten Sommerfrisuren 2026

Offene Haare sind im Sommer ein großer Störfaktor. Sie lassen uns schneller schwitzen und verderben die gute Laune. Hochsteckfrisuren schaffen Abhilfe und sehen dazu noch schön aus.
Im Sommer nervt kaum etwas mehr als die eigenen Haare: Sie kleben an Nacken und Rücken, wehen ständig ins Gesicht und sind einfach nur im Weg. Dieses Problem eliminieren Hochsteckfrisuren. Doch der klassische Dutt oder Zopf werden schnell langweilig. Zum Glück gelingen auch andere Hairstyles leicht und sehen gut aus. Vier Ideen zum Ausprobieren.