Vier Hairstyles für die Open-Air-Saison: Das sind die schönsten Festival-Frisuren 2025

Es ist wieder Festivalzeit! Neben Glitzer, Cowboyboots und Fransen stehen dieses Jahr vor allem die Haare im Fokus. Wer auf dem Festivalgelände oder vor der Bühne modisch auffallen will, setzt auf verspielte Styles, wilde Locken und Retro-Vibes mit Boho-Flair. Diese vier Festival-Frisuren gehören 2025 zu den absoluten Trend-Looks - und sorgen nicht nur vor Ort, sondern auch online für jede Menge Aufmerksamkeit.

Half Space Buns: Der Festival-Klassiker

Sängerin und Rapperin Nina Chuba (26) liebt diese Frisur: Zwei kleine Dutts auf dem Oberkopf, kombiniert mit offenen Wellen oder glatten Haaren - die Half Space Buns (auch "Double Buns") sind längst ein Dauerbrenner auf jedem Festival. 2025 kehren sie im lässigen Messy-Look zurück und wirken mit ein wenig Glitzer oder bunten Haaraccessoires besonders verspielt.

So geht's: Haare scheiteln, die obere Hälfte abteilen und zu zwei hohen Zöpfen binden. Diese eindrehen, zu kleinen Schnecken formen und mit Haarnadeln fixieren. Offenes Haar am besten in Beach Waves stylen - fertig ist der Look, der Hitzetänzen und Zeltnächten standhält.

Baby Braids: Boho-Vibes für feines Haar

Sie sind süß, schnell gemacht und boomen auf Instagram und TikTok: Baby Braids sind kleine, geflochtene Strähnen, die in das offene Haar integriert werden. Influencerinnen wie Stefanie Giesinger (28) setzen auf diesem Festival-Look - und das aus gutem Grund: Der Style verleiht nicht nur feinem Haar mehr Textur, sondern bringt 70s-Boho-Glam in den Look.

So geht's: Die Strähnen locker flechten und mit durchsichtigen Mini-Haargummis fixieren. Wer will, zieht die Zöpfchen etwas auseinander - so wirken sie voluminöser. Kombiniert mit Locken oder Botticelli Waves ein absoluter Hingucker.

Disco Curls: Mehr Volumen, mehr Party!

Willkommen zurück in den 80ern! Disco Curls feiern 2025 ein glanzvolles Comeback - inspiriert von Legenden wie Diana Ross (81) oder Whitney Houston (1963-2012). Die voluminösen Locken mit leichtem Frizz sind die perfekte Symbiose aus Glamour-Look und wildem Festival-Style! Model Kaia Gerber (23) macht es vor, wie man den Look modern interpretiert.

So geht's: Wer Naturwellen hat, greift zum Diffusor und einem Lockenverstärker, danach leicht ausbürsten. Bei glattem Haar helfen ein großer Lockenstab und etwas Toupier-Technik. Frizz ist ausdrücklich erwünscht - je wilder, desto besser. Für langanhaltende Looks empfehlen sich moderne Varianten der Dauerwelle.

Bandanas: Neues Festival-It-Piece

Kein Festival mehr ohne Bandana! Ob klassisch als Dreieckstuch im Piraten-Style oder kreativ kombiniert mit Cap und Sonnenbrille - das Bandana ist 2025 wieder ein absolutes Must-have, wie unter anderem Influencerin Leonie Hanne (36) zeigt. Es schützt nicht nur vor Sonne und Wind, sondern rundet jeden Look perfekt ab.

Styling-Idee: Tuch zum Dreieck falten, Stirnpartie bedecken und hinten doppelt verknoten. Besonders stylish wird der Look in Kombination mit leicht gewelltem Haar und goldenen Creolen.