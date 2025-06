Vier-Etappen-Radrennen in Stuttgart: Die Race Days als Bewerbungsschreiben

1 Frederik Kerskes freut sich bei seiner Vaihinger Heimetappe am meisten auf die kurvenreiche Strecke. Foto: Vero Schäf

Von diesem Donnerstag bis Sonntag steigt die vierte Auflage des Etappenrennens. Für Frederik Kerskes vom RSV Stuttgart-Vaihingen hat die Veranstaltung eine besondere Bedeutung.











Frederik Kerskes ist seit Jahren als Einzelkämpfer unterwegs, was einen einfachen Hintergrund hat: Er ist zu gut – zumindest innerhalb des RSV Stuttgart-Vaihingen. Der 20-jährige Elite-Radrennfahrer fährt auf einem anderen Leistungsniveau als viele seiner Vereinskollegen und tritt deshalb bei Straßenrennen oft als einziger Vertreter des Filderclubs an. Auch bei der vierten Ausgabe der „Race Days Stuttgart“ wird Kerskes größtenteils auf sich allein gestellt sein. Einzig in dem Hessen Leonid Berlitz, der als Gastfahrer für die Vaihinger starten wird, hat der Allrounder mit starkem Schlusssprint für die vier Etappen einen Helfer an seiner Seite.