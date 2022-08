5 Der Wagen des 59-jährigen Unfallverursachers rollte rückwärts über beide Fahrstreifen hinweg und prallte mit dem Heck gegen einen Holzzaun sowie einen Holzunterstand. Foto: SDMG/Kaczor

Aus noch ungeklärter Ursache hat ein 59-jähriger am Dienstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, bei dem vier Autos beschädigt wurden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.















Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Nürtingen von seiner Fahrspur abgekommen und hat so einen schadenträchtigen Unfall verursacht. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht geklärt. Der Mann war gegen 18.50 Uhr auf der Mühlstraße unterwegs. Wie Zeugen der Polizei mitteilten, hielt der Fahrer auf Höhe des Sportplatzes an einer Engstelle an, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Danach habe er stark beschleunigt, sei auf die linke Fahrbahnseite geraten und frontal gegen einen geparktes Auto gekracht.

59-Jähriger prallt gegen Holzzaun

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug laut Polizei auf einen dahinter geparkten Kleintransporter aufgeschoben. Dieser wiederum wurde dadurch auf ein weiteres Auto geschoben. Anschließend rollte der Wagen des 59-Jährigen rückwärts über beide Fahrstreifen hinweg und prallte mit dem Heck gegen einen Holzzaun sowie einen Holzunterstand. Dort kam das Auto zum Stehen.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Nach den Angaben der Polizei musste der Unfallverursacher zur weiteren Abklärung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Verkehrsunfall dürfte ersten Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro entstanden sein. Das Auto des 59-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, aufgenommen.