Vier Auswärtsspiele in Folge: 2571 Kilometer in 13 Tagen – der spezielle Reiseplan des VfB

Vier Auswärtsspiele in Folge sind nichts Alltägliches. Wie der VfB Stuttgart diese besondere logistische Herausforderung angeht.
Gut möglich, dass die Delegation des VfB Stuttgart an diesem Freitag in der Abfertigungshalle des Stuttgarter Flughafens per Handschlag begrüßt wird. Man wird sich in den kommenden 13 Tagen schließlich des Öfteren über den Weg laufen. Für den Fußball-Bundesligisten steht ein Trip der besonderen Art an. 2571 Kilometer in 13 Tagen – einmal durch die halbe Republik und retour, eingelagert von einem kurzen Abstecher in die Niederlande. Die besondere Konstellation in Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal macht es erforderlich. Und stellt den Verein vor einige logistische Herausforderungen.