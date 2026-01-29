Vier Aufstiege in vier Jahren: Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen steigen in die dritte Bundesliga auf

Aufgrund einiger Bewegungen in den höchsten Turnligen tritt die SV-Mannschaft zur kommenden Saison in der dritten Bundesliga an. Viel verändern soll sich aber nicht.
„Da haben sie mich mit großen Augen angeguckt und gefragt, ob das wirklich stimmt“, erzählt Uta Schleenvoigt über den Moment, als die Trainerin des SV Leonberg/Eltingen ihren Turnerinnen die Mitteilung überbrachte, die sie selbst noch kaum fassen kann: auf Anfrage der Deutschen Turnliga wird der Vorjahreszweite der Regionalliga in die dritte Bundesliga aufsteigen.