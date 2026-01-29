Vier Aufstiege in vier Jahren: Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen steigen in die dritte Bundesliga auf

Aufgrund einiger Bewegungen in den höchsten Turnligen tritt die SV-Mannschaft zur kommenden Saison in der dritten Bundesliga an. Viel verändern soll sich aber nicht.

„Da haben sie mich mit großen Augen angeguckt und gefragt, ob das wirklich stimmt“, erzählt Uta Schleenvoigt über den Moment, als die Trainerin des SV Leonberg/Eltingen ihren Turnerinnen die Mitteilung überbrachte, die sie selbst noch kaum fassen kann: auf Anfrage der Deutschen Turnliga wird der Vorjahreszweite der Regionalliga in die dritte Bundesliga aufsteigen.

„Wir fassen es gar nicht und freuen uns einfach“, sagt Schleenvoigt. Aufgrund zweier Rückzüge in der dritten und ersten Bundesliga werden die Ligen aufgestockt. Neben den Regionalliga-Meistern TSG Backnang und TuS Chemnitz-Altendorf, der das Startrecht des TSV Tittmoning-Chemnitz in Liga eins übernimmt, steigen der KSV Hoheneck und der SV Leonberg/Eltingen in Liga drei auf.

Keine weiten Fahrwege für das Team – und keine Austragungspflicht

Aufstiege kennt das Team bereits, seit 2022 gelang der Durchmarsch von der Landesliga bis zum nun neuen Höhepunkt dritte Bundesliga. Anders als Backnang bleiben der SV- Mannschaft enorm weite Fahrwege erspart. Einzig das oberbayrische Waging am See bildet einen Ausreißer, die anderen Auftritte in Balingen, Backnang und Esslingen stellen entspanntere Anreisen dar. Ausrichten kann so einen Turnwettkampf nicht jeder, denn nur wenige Standorte verfügen über die benötigten Geräte der Firma Spieth. Gut für den SV, dass der Aufsteiger nicht in der Pflicht steht, Wettkämpfe ausrichten zu müssen.

Insgesamt werde vieles beim Alten bleiben, erklärt Schleenvoigt. Anders als bei den professionalisierten Backnangern setzt der SV Leonberg/Eltingen weiterhin auf ehrenamtliche Trainer und Freizeit-Turnerinnen. Schleenvoigt baut im Kern auf die Aufstiegsmannschaft bestehend aus Tochter Kathrin, den Zwillingen Lucie und Xenia Kircher, Leonie Lauser sowie Selina Scharr und Abteilungsleiterin Romina Stichler. Die beiden Letztgenannten turnen bereits seit dem Start des Vereins in der Kreisliga unter Sandra Mugele und Tanja Breuer beim SV. „Die Mädels haben sich das verdient. Sie können in 20 Jahren erzählen: Wir haben in der dritten Bundesliga geturnt“, sagt Schleenvoigt. Nur in der Breite wollen die Trainerin und ihr Assistent Günter Knorr den Kader ergänzen.

Keine Angst vor der Außenseiter-Rolle

Als Neuling ohne große Veränderungen geht der SV als Außenseiter in die Saison, darüber macht man sich jedoch keine Sorgen. „Es kann natürlich sein, dass wir bei den vier Wettkämpfen immer den letzten Platz belegen, aber das ist für uns kein Risiko“, sagt Schleenvoigt. Das Abenteuer dritte Bundesliga soll vor allem Spaß machen, die Zielsetzung mit Blick auf die im April beginnende Saison lautet „Profiluft schnuppern und einfach nur genießen.“