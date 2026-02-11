Vienna Calling: Elton kommentiert Österreichs ESC-Vorentscheid

Am 20. Februar sucht Österreich beim ersten nationalen Vorentscheid seit 2016 seinen Act für den ESC in Wien. Im Kommentatoren-Panel sitzt neben Kabarettistin Caroline Athanasiadis und Ex-ESC-Teilnehmer Luca Hänni auch der deutsche Moderator Elton - und der gibt sich gewohnt selbstironisch.
Zwölf Acts treten am 20. Februar um 20:15 Uhr live in ORF 1 an, um sich das Ticket für den 70. Eurovision Song Contest in Wien zu sichern. Beim ersten österreichischen Vorentscheid seit 2016 müssen sie sowohl eine internationale Fachjury als auch das TV-Publikum von sich überzeugen.