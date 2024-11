Foto: iStock via Getty/Maryviolet

Über Monate hinweg waren Ballerinas bei den Modebegeisterten angesagt. Mit den kalten Temperaturen kehren nun Stiefel in die Schuhmode zurück. 2024 ist vor allem ein Modell angesagt: Die Knee High Boots. Anders als bei der Schaftlänge gibt es bei Style und Absatzhöhe Spielraum.

Braune Stiefel mit verspieltem Detail

Während ihre Freundin auf einen kürzeren Schaft setzte, folgte Mode-Influencerin Kezia Cook dem Trend der kniehohen Stiefel. Die Creatorin zeigte sich in einem Paar brauner Stiefel mit flachem Absatz. Die Schnürung an ihrem Schuhwerk gab den Boots etwas Verspieltes mit. Den süßen Touch ergänzte sie mit einem weißen Stufenrock, den ein weiteres Bild zeigte. Herbst-Vibes kamen durch ihre langen weißen Socken auf, die unter den Stiefeln hervorschauten. Eine dunkelgraue Jacke rundete das Outfit ab.

Regenstiefel sind bei jedem Wetter in

Regenstiefel schützen nicht nur vor nassen Füßen, sondern sind auch ein trendiger Begleiter in den kalten Monaten. Das zeigte die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann (26). Sie kombinierte zu ihren dunkelbraunen Knee High Boots einen Mantel in Schwarz und eine dunkle Leggings. Der Schal und die Tasche des Models brachten zwei weitere Brauntöne ins Spiel. Auch das kleinste Detail stimmte sie auf ihren Look ab: Ihre Maniküre hielt sie ebenfalls dunkel.

Es geht hoch hinaus

Bei kniehohen Stiefel darf der Absatz auch gerne höher sein. Mode-Influencerin Katarzyna Kijowska posierte in einem Paar mit hohen Pfennigabsätzen. Zusätzlich zu diesen zauberte ihr auch der lange Trenchcoat lange Beine. Unter dem Mantel verzichtete sie nämlich auf eine lange Hose oder einen Rock. Um dem Mantel Form zu geben, band sie ihn mit einem schmalen Gürtel eng an ihre Taille fest. Die Ärmel zog sie nach oben, wodurch sie ihre langen Lederhandschuhe freilegte. Als weitere Accessoires dienten eine Pilotenbrille und ein Shopper aus braunem Suede.