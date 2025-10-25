Klein, unscheinbar, aber voller Power: Linsen sind echte Nährstoffwunder, die Herz, Darm und Energiehaushalt stärken - und in Küchen rund um die Welt seit Jahrhunderten unverzichtbar sind.
Ob in Indien als Dal, in der Mittelmeerregion als Linsensalat oder in Mitteleuropa als deftiger Eintopf - Linsen zählen zu den ältesten kultivierten Hülsenfrüchten und sind überall zu Hause. Die kleinen Alleskönner punkten nicht nur durch Vielseitigkeit, sondern vor allem durch ihren hohen Nährstoffgehalt. Sie gelten als eines der nährstoffreichsten pflanzlichen Lebensmittel überhaupt und spielen eine zentrale Rolle in einer ausgewogenen, nachhaltigen Ernährung.