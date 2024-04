Elegant, vielseitig und absolut stylisch - so kann man die Slingback-Pumps beschreiben, die aktuell die Trends erobern. Auch bei den Stars kommt das It-Piece gut an.

Nicht jede Frau ist gut zu Fuß, wenn sie Absätze in Höhe von zehn Zentimetern trägt. Doch zu schickeren Anlässen gehört nun einmal ein edler High Heel. Der neueste Schuh-Trend könnte nun die Lösung für viele Damen sein, die es weniger mit hohen Hacken haben: Slingback-Pumps sind angesagt.

Diese sind vorne geschlossen und hinten offen, ein Riemchen an der Ferse sorgt für Halt. Vorne laufen die Pumps spitz zu und hinten haben sie zumeist nur einen kleinen Absatz. Insgesamt wirkt der Fuß in den auch Kitten-Heels genannten Schuhen recht grazil und zierlich. Das Bein wird zudem gestreckt. Da die Slingback-Pumps insgesamt auch mit ihrer Vielseitigkeit punkten, ist es nicht verwunderlich, dass sie auch bei Promis und Fashion-Influencerinnen gut ankommen.

Lesen Sie auch

Zum Business-Look fürs Büro

So zeigten sich unlängst etwa Frauke Ludowig (60) und ihre Tochter Nele (20) bei einem Event mit schicken Kitten-Heels. Die RTL-Moderatorin schlüpfte in ein elegantes, cremeweißes Satinkleid mit Beinschlitz und einen hellblauen Mantel, den Look kombinierte sie mit weißen Slingback-Pumps. Tochter Nele hingegen wählte den perfekten Business-Look für warme Frühlingstage. Ihre High-Waist-Leinenhose in Beige mit Nadelstreifen und der dazu passende Blazer matchte perfekt mit weißer Bluse, schwarzer Halfmoon-Bag und ebenfalls schwarzen Kitten-Heels.

Übrigens: Auch Royals wie Königin Letizia von Spanien (51) oder Charlène von Monaco (46) setzen regelmäßig auf den beliebten Schuh, da er perfekt mit ihren edlen Looks matcht.

Zum Kleinen Schwarzen am Abend

Wie gut der Pump auch zum sexy Ausgeh-Outfit passt, zeigte unter anderem Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (36). Die Italienerin setzte auf das Kleine Schwarze mit Spaghettiträgern und eine dunkle, aber durchsichtige Strumpfhose. Für einen leicht farbigen Akzent sorgten bordeauxrote Slingback-Pumps mit goldenen Details und eine dazu perfekt passende Handtasche.

"Vampire Diaries"-Schauspielerin Nina Dobrev (35) präsentierte auf ihrem Instagram-Account eine weitere Alternative. Ihr schwarzes, enges Langarm-Dress mit seitlichen Cut-outs an Ärmeln, Rücken und Taille harmonierte mit ihren in Silber schimmernden Slingback-Pumps.