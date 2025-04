Vielsagende Aufnahmen: One-Direction-Star Louis Tomlinson zeigt seine neue Liebe

Hat One-Direction-Sänger Louis Tomlinson eine neue Liebe gefunden? Paparazzi-Aufnahmen zeigen das einstige Boyband-Mitglied in Malibu Hand in Hand mit einer britischen Reality-Persönlichkeit.

Aufmerksame Followerinnen und Follower in sozialen Netzwerken ahnten es schon seit einigen Wochen. Jetzt beweisen Aufnahmen, die unter anderem der britischen "Daily Mail" vorliegen, dass das ehemalige One-Direction-Mitglied Louis Tomlinson (33) und die britische TV-Persönlichkeit Zara McDermott (28) offenbar ein Paar sind. Auf den Bildern, die auf den Straßen von Malibu bei Los Angeles entstanden sind, zeigt sich das britische Promi-Couple vertraut wirkend Hand in Hand.

Entspannter Auftritt in Malibu

McDermott, die auf der Insel durch Auftritte in Reality-Formaten wie "Love Island" oder der Tanzshow "Strictly Come Dancing" berühmt wurde, dem britischen Pendant zu "Let's Dance", entschied sich für ein legeres, bauchfreies Crop-Top und eine graue Jogginghose. Ihren Look vervollständigte sie mit einer schwarzen Bomberjacke. Tomlinson trug ebenfalls ein legeres Outfit, kombinierte einen schwarzen Hoodie mit einer Trainingshose.

Lesen Sie auch

Zuerst wurde das neue britische Promi-Paar Mitte März bei einem Date in der Küstenstadt Aldeburgh gesichtet, wie "The Sun" berichtete. Einige Wochen später teilten beide beinahe zeitgleich in sozialen Netzwerken Videos von demselben Konzert der Band Stereophonics in Los Angeles. Hinweise genug für aufmerksame One-Direction-Fans, um auf eine Liaison Tomlinsons mit dem Reality-Star zu schließen.