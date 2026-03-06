Könnten Mikroben von Planeten zu Planeten gereist sein?

Mikroben könnten auf Einschlagstrümmern von Planet zu Planet gelangen – und so das Leben im All ausgebreitet haben. Indizien dafür liefert ein neues Experiment.
Gibt es dort draußen, so lautet die große Frage der Sternenwissenschaft, technische Zivilisationen ähnlich der Menschheit – oder sogar weit fortschrittlicher? Oder sind wir Menschen ein grandioser Zufall der Natur, also die einzige Lebensform im ganzen großen Universum, die dessen Entstehung und Entwicklung erforscht? Und noch fundamentaler: Kam das erste Leben doch aus dem Weltall?