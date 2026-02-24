Vielleicht irgendwann mal: Pietro Lombardi träumt von Sing meinen Song

Pietro Lombardi hätte offenbar wieder Lust auf eine Musikshow. Wie er nun verriet, träumt er von einem Auftritt bei "Sing meinen Song". Aktuell gilt seine Unterstützung aber erst einmal Giovanni Zarrella, der in diesem Jahr an der Show teilnimmt.

Pietro Lombardi (33) und Giovanni Zarrella (47) sind seit Jahren gut befreundet. Deshalb kommt auch angesichts der nächsten großen Projekte des ZDF-Entertainers bei Lombardi kein Neid auf. "Ich freue mich extrem für ihn", betont der "DSDS"-Star in einer Instagram-Fragerunde-Story. Dabei verrät er auch, dass er selbst gerne einmal in der Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" antreten würde.

"Wird er sehr, sehr gut machen" "Das ist mein größter Traum gewesen, 'Sing meinen Song' mitzumachen, aber... vielleicht irgendwann mal", erzählt der 33-Jährige seinen Fans am Montagabend. Er freue sich auf die neue Staffel mit Giovanni "und denke, das wird gut und das wird er sehr, sehr gut machen." Dann fügte er noch lachend hinzu: "Beziehungsweise weiß ich das."

Am 19. Februar bestätigte VOX, dass Giovanni Zarrella zur Besetzung der 13. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gehört. In Südafrika trifft er dort unter anderem auf Mark Forster (43), Der Graf (56) von Unheilig und Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler (40).

Auch abseits der Musikshow steht für den Sänger und Moderator ein weiteres Projekt an: Gemeinsam mit Ehefrau Jana Ina (49) wird er bald in einer eigenen Netflix-Doku zu sehen sein. Bei einem Event des Streamingdienstes in Berlin machten die Zarrellas die Neuigkeit Ende Januar öffentlich. Giovanni Zarrella kündigte an: "In der Serie nehmen wir euch mit und zeigen euch besondere Einblicke in unseren beruflichen und privaten Alltag - mit viel Leidenschaft, Zielstrebigkeit und ganz viel Amore."

Vielleicht taucht auch Pietro Lombardi in dem Netflix-Format auf: Schließlich sind er und Giovanni Zarrella seit rund 15 Jahren eng befreundet. Wie wichtig ihm Loyalität ist, betonte der 33-Jährige nun noch einmal deutlich: "Keine Reichweite wird mir jemals meine Loyalität nehmen." Nach eigener Aussage habe er in seiner Karriere sogar auf Geld verzichtet, um seinen Werten treu zu bleiben.

In Lombardi-Doku schwärmten beide von ihrer Freundschaft

In der RTL+-Doku "Pietro Lombardi: Familie - Glaube - Liebe" im Jahr 2022 betonte Lombardi, dass Giovanni Zarrella für ihn "Freund und Familie gleichzeitig" ist. Der wiederum unterstrich: "Wir gönnen einander, immer etwas größer noch als der andere zu sein und zu werden, weil wir uns nie hängen lassen würden." Sie würden sich immer gegenseitig mitziehen. "Ich glaube, das ist das Geheimnis unserer Freundschaft. Wir wünschen dem anderen nur Gutes."

Auch Comedian Oliver Pocher (48), der zum engen Freundeskreis zählt, beschreibt in der Doku die besondere Verbindung zwischen den beiden: "Giovanni und Pietro haben eine sehr ähnliche Geschichte. Giovanni ist auch über ein Castingformat bekannt geworden, hat auch Höhen und Tiefen mitgemacht."

Pietro Lombardi wurde 2011 als Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, Giovanni Zarrella gehörte bereits zehn Jahre zuvor zu den Gewinnern der zweiten "Popstars"-Staffel, aus der die Band Bro'Sis hervorging. Auch musikalisch haben die beiden Freunde schon zusammengearbeitet - 2019 mit "Senza te (Ohne dich)" und 2021 mit "CI SARAI (Irgendwie)".