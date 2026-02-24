Vielleicht irgendwann mal: Pietro Lombardi träumt von Sing meinen Song

Pietro Lombardi hätte offenbar wieder Lust auf eine Musikshow. Wie er nun verriet, träumt er von einem Auftritt bei "Sing meinen Song". Aktuell gilt seine Unterstützung aber erst einmal Giovanni Zarrella, der in diesem Jahr an der Show teilnimmt.
Pietro Lombardi (33) und Giovanni Zarrella (47) sind seit Jahren gut befreundet. Deshalb kommt auch angesichts der nächsten großen Projekte des ZDF-Entertainers bei Lombardi kein Neid auf. "Ich freue mich extrem für ihn", betont der "DSDS"-Star in einer Instagram-Fragerunde-Story. Dabei verrät er auch, dass er selbst gerne einmal in der Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" antreten würde.