1 Ryanair stampft sein Rabatt-Programm wieder ein. Foto: Marcel Kusch/dpa

Ryanair stellt das erst im April gestartete Rabattprogramm «Prime» ein. Die wenigen Abonnenten nutzten das Angebot effektiver als geplant.











Dublin /Frankfurt - Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair hat aus Kostengründen sein Rabattprogramm "Prime" geschlossen. Das zum April eingeführte Abo-Modell hat nach Angaben der Airline höhere Kosten verursacht als Einnahmen gebracht. Den 4,4 Millionen Euro aus Abo-Gebühren standen gewährte Preisnachlässe von mehr als 6 Millionen Euro gegenüber, berichtete Marketing-Chef Dara Brady.