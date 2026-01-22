Die Nominierten für die 98. Oscars stehen fest. Die Liste zeigt unter anderem Rekorde bei People of Color und weiblichen Filmschaffenden. So steht es um die Vielfalt der Nominiertenliste.
Bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen zeigt sich die Diversität. Ryan Cooglers (39) Vampir-Epos "Blood & Sinners" dominiert nicht nur mit 16 Nominierungen die Kandidatenliste, sondern stellt auch einen Rekord ein: Zehn Schwarze Künstlerinnen und Künstler wurden für ihre Arbeit an dem Film gewürdigt, wie "Variety" berichtet. Damit zieht "Blood & Sinners" mit "Judas and the Black Messiah" aus dem Jahr 2021 gleich.