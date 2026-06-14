Von würzigem Streetfood bis zu aromatischen Reisgerichten: Die pakistanische Küche gilt als eine der vielfältigsten der Welt. Hier gibt es drei Rezepte zum Nachkochen.
Die pakistanische Küche zählt zu den vielfältigsten der Welt - und ist außerhalb ihrer Heimat dennoch erstaunlich wenig bekannt. Mit ihrem neuen Buch "Pakistan - Das Kochbuch" möchte die Autorin und Food-Journalistin Maryam Jillani das ändern. In über 100 authentischen Rezepten nimmt sie Leserinnen und Leser mit auf eine kulinarische Reise durch die Regionen ihres Heimatlandes und erzählt zugleich von dessen Kultur, Geschichte und Menschen. Von würzigen Streetfood-Klassikern bis zu aromatischen Reisgerichten vereint das Buch Einflüsse aus Afghanistan, Indien, Iran und China zu einem faszinierenden Geschmacksmosaik. Hier gibt es drei Rezepte, die Lust machen, die pakistanische Küche selbst zu entdecken.