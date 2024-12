Viele zweifeln an uns: Pietro Lombardi macht seiner Verlobten öffentliche Liebeserklärung

Pietro Lombardi (32) hat seiner Verlobten Laura Maria Rypa auf Instagram öffentlich zu ihrem 29. Geburtstag gratuliert - inklusive Liebeserklärung, in der er ihre Beziehung verteidigt, die in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen gesorgt hatte.

Bereits am Samstagabend hatte Lombardi seine Follower auf den Geburtstag seiner Liebsten eingestimmt. "Laura hat morgen Geburtstag. Also alle um 0 Uhr schön gratulieren, sie liebt es", schrieb der Popstar in seinen Storys. Pünktlich um Mitternacht gratulierte dann auch er.

In einem Video hatte Lombardi verschiedene Szenen des Paares der letzten Jahre zusammengeschnitten: Knutschbilder, Urlaubsmomente, Lauras Schwangerschaft, die Kinder, der Heiratsantrag... In der Bildunterschrift bezeichnet er seine Liebste als "eine wundervolle Frau, eine starke Mutter und meine Partnerin in allem."

"Viele zweifeln an uns..."

Auch auf die Schlagzeilen dieses Jahres ging Lombardi indirekt ein. "Viele zweifeln an uns, aber das Wichtigste ist, dass wir nie an uns zweifeln und das tun und werden wir nie. Unsere Beziehung ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist echt und gemeinsam meistern wir jede Hürde und wachsen daran." Vermutlich eine Anspielung auf den schweren Streit des Paares Anfang Oktober, der von der Polizei geschlichtet werden musste. Wochenlang waren die beiden daraufhin Gesprächsthema.

Nun spricht Lombardi seiner Verlobten Mut zu: "Lass uns alle negativen Stimmen hinter uns lassen und uns auf das konzentrierten, was zählt, unsere Familie, unsere Träume und die Menschen, die wissen, wie und wer wir wirklich sind." Unter dem Post schließen sich zahlreiche Followerinnen und Follower den Glückwünschen an Laura Maria Rypa an und nehmen das Paar in Schutz.

Ihre Beziehung hatten Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im September 2020 öffentlich gemacht. Zwei Jahre später war Lombardi vor seiner Freundin auf die Knie gegangen. Zwei gemeinsame Söhne hat das Paar mittlerweile: den einjährigen Leano Romeo und den drei Monate alten Amelio Elija.