Viele Wege führen zum Glück: Silvester-Traditionen auf der ganzen Welt

Zum Jahreswechsel dreht sich alles um Glück. Weltweit setzen Menschen auf unterschiedliche Bräuche, von denen sie sich ein gutes und erfolgreiches neues Jahr oder einen Blick in die Zukunft erhoffen.
Silvester verbinden wohl die meisten mit Feuerwerk, Böllern und knallenden Sektkorken - Hauptsache laut. Neben dem Vertreiben von bösen Geistern geht es an Silvester aber vor allem darum, möglichst mit viel Glück ins neue Jahr zu starten, sich Altlasten zu entledigen und Platz für Gutes zu schaffen. Mit diesen Bräuchen feiern die Menschen weltweit...