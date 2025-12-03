Viele Wechselbäder der Gefühle: Eislaufstar Kati Witt wird 60 - eine Geschichte von Liebe und Hass

Sie war das "schönste Gesicht des Sozialismus", zweifache Olympiasiegerin und später Showstar in den USA. Am 3. Dezember feiert Katarina Witt ihren 60. Geburtstag. Ihr Leben liest sich wie ein Drehbuch - und wurde tatsächlich verfilmt.
Sie hat sich viel in ihrem Leben anhören müssen. Schmeichelhaftes, weniger Schmeichelhaftes, auch ziemlich Schräges wie sie sei der "Beckenbauer des Eises". Berühmt wurde sie als "schönstes Gesicht des Sozialismus", was einen amerikanischen Reporter des "Time Magazine" bei den Olympischen Spielen 1988 im kanadischen Calgary zu einem bemerkenswerten Kommentar veranlasst hatte: "Wenn Kati Witt das wahre Gesicht des Sozialismus ist, dann kann Amerika gern sozialistisch werden."