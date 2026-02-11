Viele Verletzte: Sieben Tote nach Schüssen in Schule in Kanada

In einer Schule in Kanada werden mehrere Menschen getötet. In der Nähe entdeckt die Polizei auch in einem weiteren Haus Tote. Die Ermittlungen laufen.
Tumbler Ridge - Ein Schütze hat in einer Schule in Kanada mindestens sieben Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia. An einem zweiten Ort, der wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung stehe, seien zwei weitere Tote gefunden worden.