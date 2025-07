Viele Tränen bei der Trauerprozession: Abschied von Ozzy Osbourne: Familie muss Ehefrau Sharon stützen

Sharon Osbourne bricht bei der Trauerprozession für ihren verstorbenen Ehemann Ozzy Osbourne in Birmingham in Tränen aufgelöst zusammen. Ihre Kinder Jack und Kelly müssen sie stützen. Tausende Menschen säumen die Straßen, um dem Black-Sabbath-Sänger die letzte Ehre zu erweisen.

Es sind Szenen tiefer Trauer und großer Anteilnahme: Sharon Osbourne (71) musste von ihren Liebsten gestützt werden, als sie bei der öffentlichen Trauerprozession in Birmingham Fanpost für ihren verstorbenen Ehemann Ozzy Osbourne (1948-2025) las und in Tränen ausbrach. Begleitet wurde sie von den gemeinsamen Kindern Jack (39), Kelly (40) und Aimee (41) sowie von Ozzys Sohn Louis (50) aus erster Ehe. Tausende Fans säumten die Straßen, um dem "Prince of Darkness" die letzte Ehre zu erweisen. Auch die anderen Familienmitglieder konnten ihre Tränen nicht zurückhalten.

Die bewegende Szene ereignete sich, als die Familie dem Leichenwagen durch die Straßen von Birmingham folgte - jener Stadt, die Ozzy Osbourne zum "Prince of Darkness" machte. Sharon hielt dabei die Hand ihres Sohnes Jack und umarmte Tochter Kelly, während sie lila Blumen in schwarzes Papier gewickelt niederlegte und die herzzerreißenden Botschaften der Fans las.

Kelly lehnte sich anschließend ihrerseits an ihren Verlobten, Slipknot-DJ Sid Wilson (48), an, der mit dem gemeinsamen Sohn Sidney (1) in der Nähe stand. Sharon und Aimee winkten tapfer der emotional aufgewühlten Menge zu und zeigten Friedenszeichen. "Ozzy, Ozzy, Ozzy"-Rufe hallten laut eines Berichts der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" durch die Straßen, während viele Fans Sharon ihre Unterstützung zuriefen. "Wir lieben dich, Sharon", war deutlich zu hören, als sie Blumen neben dem Trauerzug niederlegte. Der Name des Verstorbenen prangte in leuchtend lila Blumen auf dem Leichenwagen.

Birminghams Abschied von seinem Sohn

Die Prozession wurde von einer Blaskapelle der örtlichen Musiker von "Bostin' Brass" angeführt. Gegen 13 Uhr fuhr der Leichenwagen an seinem Elternhaus vorbei, wo sich bereits Blumen stapelten. Die Fans hatten schon am frühen Morgen begonnen, die Straßen zu säumen. Einige hielten handgemalte Banner hoch, andere trugen "Prince of Darkness"-Luftballons. Viele in der Menge zeigten stolz ihre Ozzy-Tattoos.

Der am vergangenen Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorbene Sänger wird am Donnerstag nach einer privaten Familienfeier in einer Kirche in Gerrards Cross in Buckinghamshire beigesetzt. Yungblud (27) wird bei dem privaten Gottesdienst eine Trauerrede halten. Als Gäste haben sich unter anderem auch Metallica-Frontmann James Hetfield (61), Elton John (78) sowie die noch lebenden Black-Sabbath-Mitglieder angekündigt.