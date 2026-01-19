Nach dem verheerenden Zugunglück im spanischen Adamuz mit zahlreichen Todesopfern zeigen sich König Felipe VI. und Königin Letizia zutiefst erschüttert. Das Königspaar bricht seine Reise nach Athen ab und will schnellstmöglich in die Heimat zurückkehren.
Nach dem schweren Zugunglück im südspanischen Adamuz haben König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) ihre offizielle Agenda in Athen abgebrochen. Wie "euronews.com" unter Berufung auf die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtet, befand sich das Königspaar anlässlich der Trauerfeier für Prinzessin Irene (1942-2026) in der griechischen Hauptstadt, als die Nachricht von der Katastrophe eintraf. Bei dem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der Provinz Córdoba kamen zahlreiche Menschen ums Leben.