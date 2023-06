1 Ein Bestatter im Schutzanzug holt die Leiche eines an Covid-19 Verstorbenen ab. Foto: dpa/Francisco Seco

In Belgien ist die Zahl der Corona-Toten besonders hoch. Gut die Hälfte der Opfer sterben in Einrichtungen für Senioren.









Brüssel - Das kleine Belgien zählt zu den Ländern in Europa, die gemessen an ihrer Bevölkerungszahl am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Knapp 5000 Menschen sind in dem 11-Millionen-Einwohner-Staat bisher an Covid-19 gestorben. Damit hat die Krankheit hier deutlich mehr Opfer gefordert als etwa in Deutschland, das siebeneinhalb Mal so viele Einwohner hat.