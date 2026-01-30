Die Dreharbeiten zur erfolgreichen ABC-Serie "Grey's Anatomy" werden am Freitag eingestellt. Hintergrund ist ein landesweiter Protesttag gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. Teile der Crew wollen sich den Demonstrationen anschließen.
Am Freitag ruht die Produktion der erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy". Der Grund ist ein landesweiter Protesttag gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet. Einige Mitglieder von Cast und Crew planen, sich an den Demonstrationen zu beteiligen - und die Produzenten der ABC-Serie entschieden sich daraufhin, die Dreharbeiten für einen Tag auszusetzen.