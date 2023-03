Viele Stars in Stuttgart

8 50 000 Besucher kamen im Vorjahr zum Kesselfestival – diesmal soll die Zahl noch höher werden. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Aller guten Dinge sind drei. Das gilt offenbar auch fürs Kesselfestival. Bei der dritten Auflage wird alles ein bisschen größer – der Vorverkauf läuft gut. Und das Line-up kann sich sehen lassen.









Eines haben sie immer eingelöst: Ihr Versprechen, für gutes Wetter zu sorgen. Insofern haben Christian Doll, Christian Ludewig und Tobias Reisenhofer einen Vorschuss an Vertrauen verdient, wenn die drei Organisatoren des Kesselfestivals jetzt schon prophezeien, dass das letzte Wochenende im Juni ein sonniges sein wird.

Wie viele Besucher kommen?

Was natürlich in ihrem eigenen Interesse ist, bei schönem Wetter feiert es sich besser. Und es kommen mehr Leute, die mehr Geld ausgeben. 50 000 Menschen kauften sich im Vorjahr Tickets, nun streben die Organisatoren „60 000 bis 70 000 Besucher an“, wie Doll am Donnerstagnachmittag bei der Vorstellung des Programms sagte. Und man glaubt sich auf einem guten Wege, 20 000 Karten seien bereits abgesetzt, mehr als im Vorjahr.

Wer tritt samstags auf?

Die Künstler für die Hauptbühne haben sie nun beisammen. Am Samstag, 24. Juni, treten auf: Jules, Gewinner des Newcomer-Wettbewerbs von 2022; Yaenniver, das Soloprojekt von Jennifer Rostock; die Berliner Indie-Popper Von wegen Lisbeth; Alleskönner Jan Delay und der Aufsteiger des Jahres aus der Kurpfalz, der mittlerweile die großen Hallen füllt, Apache 207.

Wer tritt sonntags auf?

Am Sonntag, 25. Juni, sind mit dabei: die Stars der Grundschulkinder, Deine Freunde; der Geheimtipp aus Berlin, Großstadtgeflüster; die österreichischen Tausendsassas Bilderbuch; Grenzgänger Clueso und der Ire Rea Garvey.

Doch das Kesselfestival ist kein Konzert. Es sei mehr, betonen die Organisatoren. Und in seiner Mischung aus Musik, Kunst, Sport und Flohmarkt „europaweit einzigartig“. Nun gehört Klappern zum Handwerk, aber es ist recht sportlich, den Wasen und das Reitstadion zu bespielen und zu füllen. 150 000 Quadratmeter Fläche stehen zur Verfügung, 1000 Menschen arbeiten dort an den beiden Tagen. 50 Essensstände wird es geben, die 30 im Vorjahr waren offensichtlich zu wenige. 15 Getränkestationen sind über das Gelände verteilt. Und vonnöten, wenn die hauseigenen Wetterpropheten recht behalten. Darauf hoffen auch die zahlreichen Sportvereine und Verbände, die mitmachen.

Welche Sportarten kann man ausprobieren?

Der VfB Stuttgart wird auftauchen, zumindest mal mit Fritzle und zahlreichen Stationen zum Mitmachen. Ebenso die Handballer des TVB Stuttgart, die Baseballer der Reds, die Footballer der Silver Arrows, die Basketballer der MHP Riesen, Tennis kann man spielen, die Basketballer spielen drei gegen drei, die Volleyballer sind wieder auf Sand aktiv, Motocrosser fahren elektrisch.

Was bedeutet nachhaltig?

Und dann bezeichnet man sich auch als nachhaltig. Was nicht mit dem Bezug von Ökostrom endet. Besteck und Geschirr sollen kompostierbar sein, es gibt einen Kleidertauschmarkt, kiloweise kann man gebrauchte Klamotten kaufen, auf dem Übermorgenmarkt präsentiert sich alles, was nachhaltig sein will. Und Fahrräder dürfen nicht fehlen.

Da das Wetter gut sein wird, öffnet auch der Kanuclub sein Gelände, mit allerlei Gefährten darf man aufs Wasser hinaus. Abkühlen wird Not tun. Wenn die Organisatoren nicht zu viel versprochen haben.

Info

Tickets

Das Kesselfestival findet am 24. und 25. Juni auf dem Cannstatter Wasen statt. Kombitickets kosten noch bis zum 17. März 59,90 Euro, danach 69,90 Euro. Tagestickets kosten bis zum 17. März 34,90 Euro, danach 44,90 Euro. Eine Familie mit bis zu vier Menschen zahlt pro Tag 99,90 Euro, ab 18. März 129,90 Euro.