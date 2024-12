Viele Sperrungen bis Ende 2026: Enger Zeitplan für die S-Bahn bei Stuttgart 21

Fall der Aktion Weihnachten Nach einer Messerattacke musste der hilfsbereite Herr P. vieles wieder lernen

Herr P. ist beliebt im Hans-Sachs-Haus, weil er so hilfsbereit ist. In dem Männerwohnheim, wo er zuvor lebte, war er bei einer Attacke lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt hat er sich so weit berappelt, dass er wieder Zukunftspläne hat.