Viele sind begeistert: Erstes Bild von neuem Harry Potter ist da: So reagieren die Fans

1 Dominic McLaughlin in seiner "Harry Potter"-Schuluniform gefällt vielen Fans. Foto: Aidan Monaghan/HBO

Ein erstes Bild von Dominic McLaughlin als Harry Potter begeistert die Fans. Aber es gibt auch kritische Kommentare zur neuen Serienadaption.











Die Fans können einen ersten Blick auf den neuen Harry Potter im Kostüm werfen - und viele feiern den Anblick. Das Bild von Dominic McLaughlin (11) in seiner Rolle als Nachwuchszauberer haben die Schöpfer der HBO-Serie zum Produktionsstart veröffentlicht. Die Dreharbeiten beginnen in den Warner Bros. Studios Leavesden in Hertfordshire - demselben Ort in England, an dem auch die acht "Harry Potter"-Kinofilme entstanden sind, in denen Daniel Radcliffe (35) die titelgebende Figur spielte.