Viele Serienstars kehren zurück: Malcolm mittendrin-Revival: Diese Figur bekommt ein neues Gesicht

Das Revival von "Malcolm mittendrin" geht bald in die Produktion. Eine Figur aus der Kult-Sitcom bekommt dann ein neues Aussehen. Erik Per Sullivan kehrt nicht zu der Serie zurück.

Beim Revival der Kult-Sitcom "Malcolm mittendrin" gibt es angeblich eine große Änderung im Cast. Erik Per Sullivan (33) soll laut "Variety" nicht als Dewey zurückkehren. Stattdessen wird Caleb Ellsworth-Clark, bekannt aus "The Expanse", die Rolle in dem vier Episoden umfassenden Revival übernehmen, wie das Branchenportal berichtet.

Dass Per Sullivan nicht zu der Serie zurückkehrt, ist dem Bericht zufolge "nicht überraschend". Er soll die Schauspielerei nach dem Ende von "Malcolm mittendrin" im Jahr 2006 weitgehend aufgegeben haben. Zuletzt war er 2010 in dem Spielfilm "Twelve" zu sehen. Auch bei Reunions der Serienstars war er in den vergangenen Jahren schon nicht anwesend.

Diese "Malcolm mittendrin"-Stars kehren zurück

Wie bereits angekündigt wurde, kehrt Frankie Muniz (39) in der Titelrolle zu "Malcolm mittendrin" zurück. Bryan Cranston (69) und Jane Kaczmarek (69) sind erneut als die Eltern Hal und Lois zu sehen. Kiana Madeira (32) soll die Rolle von Malcolms Freundin übernehmen.

Unterdessen berichtet "Variety" auch, dass Christopher Masterson (45) und Justin Berfield (39) für die Sitcom-Rückkehr von Disney+ erneut in ihre Rollen von Francis beziehungsweise Reese schlüpfen. Darüber hinaus werden dem Bericht zufolge Anthony Timpano, Vaughan Murrae und Keeley Karsten dabei sein. Timpano wird Malcolms Bruder Jamie spielen, Murrae seine Schwester Kelly und Karsten Malcolms Tochter Leah.

Darum geht es in den neuen Folgen

Die Kult-Sitcom "Malcolm mittendrin" ist in den USA erstmals im Jahr 2000 ausgestrahlt worden und lief bis 2006. Im Dezember 2024 wurde bekannt, dass vier neue Episoden geplant sind, wie Disney+ damals auf Instagram verkündete. Malcolm und dessen Tochter werden in den geplanten Folgen in ein familiäres Chaos hineingezogen, als Hal und Lois die Anwesenheit Malcolms bei Feierlichkeiten zu ihrem 40. Hochzeitstag verlangen, hieß es vorab. Die Produktion soll laut "Variety" in den kommenden Wochen in Vancouver beginnen.