Viele Promis vor Ort: Wimbledon-Auftakt: David Beckham kommt mit seiner Mutter

1 David Beckham mit seiner Mutter Sandra am ersten Wimbledon-Tag. Foto: imago images/Action Plus

Wimbledon hat begonnen und zahlreiche Promis dürften sich auch in diesem Jahr wieder auf den Weg machen, um sich eines oder mehrere der Matches anzusehen. Schon am ersten Tag waren viele Promis vor Ort - darunter auch David Beckham, der seine Mutter mitgenommen hat.











Link kopiert



Vom 1. Juli bis zum 14. Juli findet wieder eines der traditionsreichen Tennisturniere der Welt statt. In London steigen vor den Augen zahlreicher Besucherinnen und Besucher die Wimbledon Championships, oftmals auch einfach nur Wimbledon - wie der Stadtteil Londons - genannt. Für gewöhnlich reisen während des Turniers zahlreiche Promis an, die sich das sportliche Schauspiel nicht entgehen lassen wollen. Und auch in diesem Jahr haben sich bereits am ersten Tag einige Stars vor Ort eingefunden.