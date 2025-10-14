Schauspielerin Naomi Watts hat ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Mit dabei war ihr Sohn Sasha sowie jede Menge Prominenz.
Naomi Watts' (57) Sohn Sasha Schreiber (18) hat die Schauspielerin bei einem wichtigen Auftritt unterstützt. Die 57-Jährige hat ihren Stern auf dem Walk of Fame enthüllt. Zu der Zeremonie erschienen auch weitere Stars, mit denen Watts im Laufe der Jahre zusammengearbeitet hat: Edward Norton (56) und Ryan Murphy (59) gehörten zu den Prominenten, die den Filmstar mit Reden würdigten.