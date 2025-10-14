Schauspielerin Naomi Watts hat ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Mit dabei war ihr Sohn Sasha sowie jede Menge Prominenz.

Naomi Watts' (57) Sohn Sasha Schreiber (18) hat die Schauspielerin bei einem wichtigen Auftritt unterstützt. Die 57-Jährige hat ihren Stern auf dem Walk of Fame enthüllt. Zu der Zeremonie erschienen auch weitere Stars, mit denen Watts im Laufe der Jahre zusammengearbeitet hat: Edward Norton (56) und Ryan Murphy (59) gehörten zu den Prominenten, die den Filmstar mit Reden würdigten.

Anschließend gab es eine Umarmung von Sohn Sasha, wie Bilder von der Zeremonie zeigen. Der 18-Jährige, der an der University of Southern California studiert, überragt seine Mutter inzwischen um einiges. Für den Auftritt auf dem Hollywood Walk of Fame erschien er in einem schwarzen Anzug, den er mit einer gelb-rot gestreiften Krawatte kombinierte. Watts trug ein elegantes cremefarbenes Kleid mit langen Ärmeln und Gürtel an der Taille.

Billy Crudup posiert mit seiner Ehefrau

Für weitere Schnappschüsse gesellte sich auch Watts' Ehemann Billy Crudup (57) zu den beiden. Die Schauspielerin feierte ihre Auszeichnung außerdem gemeinsam mit ihren Co-Stars Sarah Paulson (50) und Niecy Nash (55), mit denen sie demnächst in der Serie "All's Fair" zu sehen sein wird. Jack Black (56), mit dem Watts für "King Kong" vor der Kamera stand, war ebenfalls anwesend. Der Komiker hatte sichtlich Spaß bei der Zeremonie und posierte sogar auf dem Boden vor Watts' Stern.

Naomi Watts, die mit ihrem Ex-Partner Liev Schreiber (58) die beiden Kinder Sasha und Kai (16) hat, sprach in ihrer Rede auf dem Walk of Fame über die beiden: "Ich bin so stolz auf meine Kinder. Mein Sohn Sasha, ein Studienanfänger an der USC, ist direkt aus der Vorlesung hierhergekommen. Er ist einfach vorbeigekommen", erzählte sie dem Publikum, wie ein von "Variety" geteiltes Video zeigt. "Er entwickelt sich zu einem überaus freundlichen und charismatischen jungen Mann."

Watts fuhr fort: "Meine Tochter Kai, eine Highschool-Absolventin, die sowohl wild als auch furchtlos ist. Und mein Stiefsohn Will, der kurz vor seinem College-Abschluss steht, ein junger Künstler, der in die Fußstapfen seines Vaters und seiner ganzen Familie tritt. Ich liebe euch so sehr. Ich teile dies mit euch."

Watts und Schreiber hatten 2016 ihre Trennung bekannt gegeben. Mit Billy Crudup ist sie seit 2017 liiert, 2023 heiratete das Paar.