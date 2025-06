Viele Parallelen zur Krimifigur: Sven Nordin über Kommissar Wisting: Die Beziehung ist enger geworden

Sven Nordin verkörpert seit 2019 den norwegischen Ermittler Wisting. Im Interview verrät der 68-jährige Schauspieler, was ihn mit seiner Figur verbindet und er erklärt, warum skandinavische Krimis weltweit so erfolgreich sind.

Seit sechs Jahren schlüpft Sven Nordin (68) in die Rolle des Kommissars William Wisting - und die Verbindung zu seiner Figur wird immer intensiver. "Ermittler Wisting hat so viel mit mir und meinem eigenen Leben gemeinsam", erklärt der 68-jährige norwegische Schauspieler im Interview mit spot on news. "Wir sind beide Zwillingsväter, und meine Arbeit als Schauspieler ist ebenfalls ein 24/7-Job."

Die neue Staffel der erfolgreichen Krimiserie, die auf den Nordic-Noir-Romanen von Jørn Lier Horst (55) basiert, läuft am 8. und 9. Juni im Ersten. Der Fall "Der See des Vergessens" führt den Kommissar erneut in die dunklen Geheimnisse seiner Heimatstadt Larvik.

Das Geheimnis des Nordic Noir

Warum skandinavische Krimis international so erfolgreich sind, hat für Nordin einen einfachen Grund: "Ich denke, was die Menschen im Ausland faszinierend finden, ist der große Kontrast zwischen dem Leben in offenen Ländern wie den skandinavischen und all der Dunkelheit, die man dennoch unter der ruhigen Oberfläche findet." "Wisting" unterscheide sich dabei allerdings von anderen Nordic-Noir-Formaten: "Ich betrachte Wisting als sogenannten Slow Crime. Es ist eher eine Polizeiserie, in der die Figuren Fehler machen und sich so verhalten, wie Menschen es wahrscheinlich im echten Leben tun."

Die norwegische Landschaft spielt in der Serie ebenfalls eine besondere Rolle - und das ist kein Zufall. "Jørn Lier Horst ist sehr zufrieden, dass wir uns entschieden haben, den Großteil von Wisting in der Landschaft zu drehen, in der seine Bücher tatsächlich spielen", berichtet der Schauspieler. Diese Landschaft werde nicht oft in norwegischen Dramaserien gezeigt, so Nordin weiter, "aber ich finde die Kombination aus der schönen Küstenlinie und den Feldern der Bauern in dieser Gegend sehr faszinierend und einen perfekten Hintergrund für eine Krimiserie".

Lob vom Buchautor persönlich

Dass Sven Nordin die richtige Besetzung für den Ermittler ist, bestätigte ihm der Autor höchstpersönlich. "Ich erinnere mich, wie Jørn Lier Horst zu Beginn der ersten Staffel das Set besuchte", erzählt der Schauspieler und fährt fort: "Nach den Dreharbeiten kam er zu mir und bedankte sich. Er sagte, ich würde gehen wie ein Polizist, reden wie ein Polizist und handeln wie ein Polizist. Das hat mir wirklich den Tag versüßt."

Die emotionale Verbindung zu seiner Rolle ist mit der Zeit stetig gewachsen. "Während all dieser Jahre ist unsere Beziehung immer enger geworden, ich bringe mehr Details ein, und die Wisting-Figur wird für mich jetzt persönlicher und emotionaler."

Parallelen zum Privatleben

Trotz der düsteren Themen, mit denen sich die Serie beschäftigt, gelingt es Nordin, nach Drehschluss relativ schnell abzuschalten. "Ich bin nicht sehr vom Method Acting beeinflusst. Sobald wir die Arbeit beenden, kehre ich zu meinem eigenen, undramatischen Leben zurück", erklärt er pragmatisch. "Ich freue mich dann sehr auf ein schönes Essen und ein gutes Glas Wein."

Apropos Privatleben, ein besonders surrealer Moment ereignete sich während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel: "Einer der Tatorte wurde nur wenige Minuten von unserem Familienferienhaus entfernt gedreht. Das verband Fiktion und reales Leben auf eine sehr seltsame Weise", erzählt Nordin.

Eine weitere Parallele erkennt er in der Beziehung zwischen Wisting und seiner Tochter Line. "Line Wisting ist ganz anders als meine beiden Zwillingstöchter", räumt er zwar ein. "Aber bis zu einem gewissen Grad könnte auch ich mich manchmal schlecht fühlen, weil ich immer zu viel Zeit mit meiner eigenen Arbeit verbringe, anstatt mich um meine Familie zu kümmern."

Hoffnung auf Staffel sechs

Der internationale Erfolg der Serie eröffnete Nordin neue Möglichkeiten als Schauspieler. "Es ist natürlich wunderbar, dass Wisting weltweit so ein großer Erfolg geworden ist", freut er sich deshalb. Seine Wünsche für die Zukunft hängen dennoch mit der Krimiserie zusammen: "Die einfache Antwort auf diese Frage ist, dass Viaplay hoffentlich beschließt, eine sechste Wisting-Staffel zu machen. Das würde sowohl Wisting als auch mich glücklich machen."