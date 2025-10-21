Viele Männer tragen sie: Nasenpflaster zur besseren Atmung? Das bringt der Hype wirklich

Ob beim Sport oder beim Schlaf: Auf Social Media tragen plötzlich viele Nasenpflaster. Kleine Streifen auf der Nase sollen die Atmung erleichtern, die Sauerstoffaufnahme verbessern und sogar den Schlaf unterstützen. Wundermittel oder Placebo?
Auf Social Media stößt man seit geraumer Zeit immer weiter auf sie: Männer mit kleinen Streifen auf der Nase - vom Fitness-Influencer bis zum Reality-TV-Star. Im Mai ging der muskelbepackte Influencer Ashton Hall mit einem Video seiner Morgenroutine viral: früh aufstehen, Gesichtseisbäder, Training - und immer mit einem kleinen schwarzen Pflaster auf der Nase. Seitdem hat der Look Nachahmer gefunden: Auf TikTok, Instagram und im Reality-TV scheint sich das Nasenpflaster zum Standard-Accessoire entwickelt zu haben. Was steckt dahinter?