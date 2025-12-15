Viele Jahre Therapie gemacht: Reality-Star Paulina Ljubas kämpft gegen schwere Depression

Schon mit 16 Jahren hat Paulina Ljubas die Diagnose schwere Depression erhalten. Und die Erkrankung macht ihr trotz langer Therapie nun wieder stark zu schaffen. Auf Instagram schildert der Reality-Star seinen Leidensweg.

"Mir geht es nicht gut und das sehe ich jetzt ganz klar." Mit diesen Worten gewährt Paulina Ljubas (29), bekannt aus Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" und "Promi Big Brother", einen sehr persönlichen Einblick in ihr Innenleben. In der Nacht zu Montag schrieb sie auf Instagram offen über ihren langen Kampf mit Depressionen und erklärte, sie befinde sich aktuell wieder an einem Punkt, "von dem ich nie dachte, dass ich ihn noch einmal erreiche".

"Ich dachte, ich hätte es wirklich gut im Griff" Zu einem Video, das sie in vielen strahlenden Momenten und dann erschöpft im Schlabberlook zeigt, schrieb die gebürtige Gelsenkirchenerin: "Seit ich 16 bin lebe ich mit der Diagnose schwere Depression. Ich habe viele Jahre Therapie gemacht, habe gelernt, auf mich zu achten, Warnzeichen zu erkennen. Ich dachte, ich hätte es wirklich gut im Griff."

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.

Doch dem ist wohl nicht so, wie sie sich nun selbst eingestehen muss. Ihr Zustand sei nicht plötzlich gekommen, sondern habe sich "leise angeschlichen". So hätten sich Symptome wie Schlafstörungen, Albträume, ständige Müdigkeit, eine verschobene Periode und Knibbeln an der Nagelhaut bemerkbar gemacht. "Normale Dinge fühlen sich an wie unüberwindbare Hürden. Meine Gedanken und Gefühle sind wie ein Gas, was mich zu ersticken versucht", schildert Ljubas offen. Ihr falle es schwer, Hilfe von ihren Liebsten anzunehmen, "weil ich mich schäme und überfordert fühle von normalen Fragen und Lösungsvorschlägen".

2025 war für sie offenbar keine leichte Zeit. "Dieses Jahr hat etwas mit mir gemacht. Mehr, als ich mir eingestehen wollte." Es sei jedoch nicht nur eine "Down-Phase", die vorübergeht. Ihre Augen seien leer und trüb. "Und ich sehe mich nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr." Deshalb kann und will sie nun nicht mehr wegsehen. Ljubas betonte zudem, dass sie keine Antworten habe, aber Ehrlichkeit sei womöglich ein erster Schritt, um sich selbst wieder näherzukommen.

Von "Köln 50667" bis "Das Sommerhaus der Stars"

Paulina Ljubas startete ihre TV-Karriere als Laiendarstellerin in der Serie "Köln 50667". Seit 2021 war sie in etlichen Reality-Formaten zu sehen, etwa "Temptation Island VIP" (2021), "Ex on the Beach" (2023), "Promi Big Brother" (2023) und "The 50" (2024, 2025). Seit Ende 2023 ist sie mit Tommy Pedroni (30) liiert, den sie bei den Dreharbeiten zu "Germany Shore" kennengelernt hat. Für ihn zog sie nach Nizza. In diesem Jahr gewannen sie gemeinsam die "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" (RTLzwei) und belegten den siebten Platz in "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (RTL).