Viele Jahre Therapie gemacht: Reality-Star Paulina Ljubas kämpft gegen schwere Depression

Schon mit 16 Jahren hat Paulina Ljubas die Diagnose schwere Depression erhalten. Und die Erkrankung macht ihr trotz langer Therapie nun wieder stark zu schaffen. Auf Instagram schildert der Reality-Star seinen Leidensweg.
"Mir geht es nicht gut und das sehe ich jetzt ganz klar." Mit diesen Worten gewährt Paulina Ljubas (29), bekannt aus Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" und "Promi Big Brother", einen sehr persönlichen Einblick in ihr Innenleben. In der Nacht zu Montag schrieb sie auf Instagram offen über ihren langen Kampf mit Depressionen und erklärte, sie befinde sich aktuell wieder an einem Punkt, "von dem ich nie dachte, dass ich ihn noch einmal erreiche".