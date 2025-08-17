Viele ignorieren Anweisungen: Flugmodus: Was passiert, wenn ich mich im Flugzeug nicht daran halte?

Wer schon einmal geflogen ist, kennt die Ansage, Geräte wie das Smartphone vor dem Start bitte auszuschalten oder in den Flugmodus zu versetzen. Doch was geschieht, wenn man sich daran nicht hält?
Einst durfte man Handys an Bord von Flugzeugen meist generell nicht nutzen. Diese Zeiten haben sich allerdings schon lange geändert. Den bekannten Hinweis, elektronische Geräte wie das Smartphone auszuschalten oder in den Flugmodus zu versetzen, hört man oft nur bei Start oder Landung. Was passiert, wenn man sich nicht daran hält?