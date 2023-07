6 Melita und Albrecht Siegel hatten die Ziegen ursprünglich zur Pflege ihres Gartengrundstücks angeschafft. Foto: Werner Kuhnle

Melita und Albrecht Siegel haben sich im vergangenen Frühjahr dazu entschieden, eine Hofkäserei in Beilstein-Billensbach aufzubauen. Bislang dürfen sie aber nichts verkaufen. Hohe Auflagen und viel Bürokratie zwingt sie immer wieder zum Umdenken.









Beilstein-Billensbach - Wenn Melita Siegel an das vergangene Jahr denkt, dann muss sie erst einmal tief durchschnaufen. „Ich war sehr oft am Zweifeln und habe mich gefragt, ob das, was wir hier vorhaben, vielleicht doch eine Schnapsidee ist. Aber Albrecht hat immer daran geglaubt“, sagt die 46-Jährige, die letztes Jahr ihren guten Job als Wirtschaftsingenieurin in der Automobilindustrie an den Nagel gehängt hat, um den gemeinsamen Traum des Paares endlich in die Tat umzusetzen: eine eigene Hofkäserei. Inzwischen ist das Ehepaar diesem Ziel ganz nahe – jedoch anders als zu Beginn gedacht. Denn viel zu hohe Auflagen sowie „Bürokratie ohne Ende“ zwangen die beiden immer wieder zum Umdenken.