Viele Hochzeiten stehen eigentlich an: Schaffen es diese Reality-TV-Paare wirklich bis vor den Traualtar?

In der Welt des Reality-TVs kündigen sich zahlreiche Hochzeiten an. Während einige Paare konkrete Pläne schmieden, stehen andere vor Herausforderungen. Doch schaffen es diese Paare tatsächlich bis vor den Traualtar? Ein Überblick über den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Hochzeitsplanungen.

Leyla Lahouar und Mike Heiter: Hochzeit mit Hindernissen?

Leyla Lahouar (28), die durch "Ex on the Beach" 2022 und "Der Bachelor" bekannt wurde, und Mike Heiter (32), bekannt aus "Love Island", wurden nach der gemeinsamen Teilnahme im RTL-Dschungelcamp Anfang 2024 ein Liebespaar.

Im Rahmen der gemeinsamen Teilnahme an der Reality-Show "Promi Big Brother" (Sat.1) hielt er im Oktober vor laufenden Kameras im Container um ihre Hand an. Den Antrag wiederholte er im Februar 2025 noch einmal.

Die standesamtliche Trauung und anschließende Hochzeitsfeier sind für den 5. Juli an der Amalfiküste in Italien geplant. Es soll live übertragen werden sowie eine vierteilige Doku-Soap geben.

Derzeit gibt es Gerüchte über eine Beziehungskrise, nachdem sein Junggesellenabschied auf Ibiza aus dem Ruder gelaufen sein soll, was er bestreitet.

Fabio Knez und Darya Strelnikova: Kleine Feier, große Pläne

Fabio Knez (geb. 1993), bekannt aus "Make Love, Fake Love" 2022 sowie dem RTL-Dschungelcamp 2025, und Darya Strelnikova, ehemalige "GNTM"-Kandidatin (2015), lernten sich 2023 bei "Are You The One" kennen.

Die Verlobung wurde im März 2025 am Strand von Dubai gefeiert. Für 2025 ist eine kleine Feier im engen Kreis geplant; die große Hochzeit soll 2026 folgen.

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac: Verlobung trotz Turbulenzen

Auch Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29), beide bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, machten im Dezember 2024 ihre Beziehung öffentlich. Kennengelernt hatten sie sich bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Temptation Island - Versuchung im Paradies" 2022. Doch erst Jahre später, beim Dreh der dritten Staffel von "Promis unter Palmen", die im Februar 2025 ausgestrahlt wurde, kamen sich die beiden näher.

Anfang Februar gaben sie ihre Schwangerschaft bekannt. Vor wenigen Tagen verkündeten sie ihre Verlobung - trotz vorheriger Beziehungskrisen.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu: Romantischer Antrag, aber keine Eile

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, bekannt aus dem "Sommerhaus der Stars", verlobten sich im November 2024 in Thailand. Obwohl erste Hochzeitspläne existieren, wird das romantische Event wohl erst im kommenden Jahr stattfinden, wie sie in Instagram-Stories andeuteten.

Janina Youssefian und ihr Andreas: Mehrere Hochzeiten für ein Liebespaar

Janina Youssefian, bekannt als "Teppichluder" und Dschungelcamp-Teilnehmerin, verlobte sich im Mai 2024 nach drei Jahren Beziehung mit dem schwedischen Geschäftsmann Andreas.

Eigentlich sollten bereits im Juni 2024 auf Mallorca die Hochzeitsglocken läuten, doch die erste von mindestens drei Hochzeiten in Spanien, Schweden und Deutschland ist verschoben worden.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel: Zweiter Anlauf mit Luxusplänen

Die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke (47) und Stephan "Steff" Jerkel, deren Leben auf Mallorca seit vielen Jahren von dem Reality-TV-Format begleitet wird, haben nach einer schlagzeilenträchtigen Trennung wieder zusammengefunden. Im Juni 2024 hat sich das Paar, das Eltern einer Tochter ist, verlobt.

Zwar gewährt Peggy immer wieder kleine Einblicke in die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid, dennoch wurde die geplante Hochzeit auf einer Yacht von 2025 auf 2026 verschoben. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärten sie, dass sie mehr Zeit für die Planung benötigen. "Wir wollen die geilste Hochzeit feiern, die ich je gesehen habe! Und das bedarf einer Menge an Planung", machte Steff deutlich. "Die Hochzeit wird einfach nur krass, das kann ich euch versprechen. So etwas gab es noch nie", fügte er hinzu.