Viele Gebäude sanierungsbedürftig: Das geerbte Haus als Kostenfalle

Wer eine Immobilie übernimmt, ohne den Zustand realistisch zu bewerten, riskiert böse Überraschungen. Sanierungslücken können das Erbe zur teuren Dauerbaustelle machen.
Es war 1978, als Winfried H. sich und seiner Familie einen Traum erfüllte: In einem kleinen Ort in der Nähe von Würzburg legte er den Grundstein für ein stattliches Einfamilienhaus. 210 Quadratmeter, verteilt auf zwei Stockwerke, mit offenem Kamin, Sauna und großem Garten. Das Haus ist so etwas wie das Lebenswerk von Winfried H. – er stammt aus einfachen Verhältnissen und organisierte den Bau in Eigenregie oder mit Hilfe von Freunden. Beim Dachdecken half die Verwandtschaft, ein befreundeter Elektriker verkabelte das Haus, und das Dachgeschoss baute er ganz allein aus.