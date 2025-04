Viele FSME-Risikogebiete in Deutschland: Zecken fernhalten: Diese Mittel schützen am besten

Zecken fernhalten: Diese Mittel schützen am besten

Viele FSME-Risikogebiete in Deutschland

1 Wer viel in der Natur unterwegs ist, sollte sich ausreichend vor Zecken schützen. Foto: Zbynek Pospisil/iStock via Getty Images

Steigende Temperaturen läuten die Zeckensaison ein. Doch mit einigen Verhaltensänderungen geht das Risiko, an den Parasiten Schaden zu nehmen, stark zurück - zum Beispiel durch Zeckenschutzmittel oder Impfung gegen FSME.











Mit steigenden Temperaturen beginnt auch wieder die Zeckensaison. Die kleinen Blutsauger lauern im hohen Gras, in Büschen und am Waldrand - und können gefährliche Krankheiten wie Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. 2025 erwarten Forschende wieder ein besonders zeckenreiches Jahr - der Schutz vor den Parasiten ist also umso wichtiger. Ein guter Zeckenschutz basiert auf mehreren Maßnahmen: passende Kleidung, wirksame Repellents und sorgfältige Kontrollen nach dem Aufenthalt im Freien.