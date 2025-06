Viele Feste rund um Leonberg: Gute Musik, Fassanstiche und strahlender Sonnenschein

13 Auf dem Höfinger Waldeck ist ordentlich was los – das Publikum begrüßt die Musiker des Höfinger Musikverein beim traditionellen Festmarsch. Foto: Simon Granville

Das letzte Juni-Wochenende hatte viel zu bieten: Bei über 30 Grad feierten die Menschen in Leonberg, Rutesheim, Korntal-Münchingen und Weil der Stadt ausgelassen.











36 Grad und es wird noch heißer...Auch wenn diese Temperaturmarke vielleicht nicht ganz geknackt worden ist: Am Wochenende ist es rund um Leonberg dennoch heiß hergegangen. In Leonberg schwitzten am Samstagabend die mehr als 200 Läuferinnen und Läufer beim Citylauf, in Weil der Stadt wurde groß gefeiert, dass die Stadt vor 950 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde. Und auch andernorts ist an diesem heißen Sommerwochenende so einiges los gewesen.