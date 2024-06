Europas drittgrößter Reisekonzern FTI ist in die Pleite gerutscht. Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI Group, stelle am Montag beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, teilte das Unternehmen mit. „Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die bereits angetretenen Reisen auch planmäßig beendet werden können“. Noch nicht begonnene Reisen würden voraussichtlich ab morgigen Dienstag (4. Juni) nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können.

Die Unterstützung der betroffenen Reisenden habe „jetzt oberste Priorität“, erklärte FTI. Es sei eine Hotline für Kunden eingerichtet worden, auf der Website sei zudem eine Liste der häufigsten Fragen sowie Informationen zu Ansprechpartnern aufgelistet. Noch nicht begonnene Reisen können ab Dienstag voraussichtlich „nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden“.

Spätfolgen der Covid-Krise

FTI war in der Corona-Pandemie in Schieflage geraten und hatte rund 600 Millionen Euro Unterstützung vom Staat erhalten. Die Probleme halten aber offenbar weiterhin an. Laut einem Bericht des „Handelsblatt“ tat sich „kurzfristig eine Deckungslücke in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages auf“. FTI erklärte, dass die Buchungszahlen „deutlich“ hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. „Hinzu kam, dass zahlreiche Lieferanten auf Vorkasse bestanden haben.“

Unter Verweis auf Regierungskreise hatte das „Handelsblatt“ weiter berichtet, dass der Bund nach Verhandlungen am Wochenende weitere Hilfen abgelehnt habe. „Die Stellung der Insolvenzanträge ist deshalb aus rechtlichen Gründen erforderlich geworden“, erklärte FTI.