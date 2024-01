Viele Brände in Gerlingen, Hemmingen und Ditzingen: Unruhiger Start für Einsatzkräfte

In Gerlingen wird ein Asia-Imbiss stark beschädigt, in Ditzingen kommt für eine Seniorin jede Hilfe zu spät.

Das neue Jahr währte hundert Minuten, da wurde die Gerlinger Feuerwehr in die obere Hauptstraße gerufen. Mehrere Mülltonnen brannten unmittelbar an einem asiatischen Imbiss. Nachbarn hatten laut der Feuerwehr das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch eingedämmt. Die Wehr löschte und kühlte das Gebäude und eine Stützmauer. Ihrzufolge wurde die Elektrozuleitung zum Imbiss völlig zerstört, der Imbiss könne bis auf Weiteres nicht betrieben werden.

Mit sechs Alarmierungen in der Silvesternacht und am Neujahrstag verlief der Jahreswechsel für die Ditzinger Feuerwehr nach eigenen Angaben „außergewöhnlich unruhig“. Gegen 18.45 Uhr hatte die Brandmeldeanlage im Bahnhofcenter ausgelöst: Unbekannte hatten einen Böller im Treppenhaus unter einem Rauchmelder gezündet. 45 Minuten später dort der zweite Einsatz: Passanten hatten Rauchschwaden in einer Ladenpassage vermutet. Sie erwiesen sich als harmlose Reflexionen einer Edelstahltüre.

Am Morgen des Neujahrstages erreichten die Feuerwehr binnen drei Minuten zwei weitere Notrufe. Angehörige konnten eine ältere Dame in der Joseph-Haydn-Straße nicht erreichen. Die Feuerwehr wurde zur Türöffnung alarmiert. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät, sie war verstorben. Die Polizei ermittelt. Gleichzeitig wurde in der Bauernstraße die Drehleiter benötigt. Bei einem Sturz hatte sich gegen 10.30 Uhr ein Bewohner schwer verletzt. Eine Rettung über das Treppenhaus war wegen der Enge nicht möglich.

Zu diesem Zeitpunkt war die Feuerwehr zwei weitere Male im Einsatz gewesen. Kurz nach Mitternacht war sie zunächst zur Unterstützung bei einem Brand in Hemmingen gerufen worden. Auf der Terrasse standen Möbel in Flammen, das Feuer drohte auf das Gebäude überzugreifen. Doch den Anwohnern gelang es, die Gefahr abzuwehren. Rund eine Stunde später der nächste Einsatz in der Kernstadt: Feuerwerkskörper hatten Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Damit nicht genug am Neujahrstag: Gegen 15.30 Uhr rückte die Feuerwehr erneut mit der Drehleiter aus. An einem Wohngebäude in der Gröninger Straße hatten sich Dachziegel gelöst und drohten auf den Gehweg zu fallen.